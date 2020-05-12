Fransız doktor özür dilesin

Fransız doktor Pascal Astagneau’nun “tükürmenin Ramazan ayı ibadeti olduğunu” iddia etmesi tepkiye sebep oldu.

Fransa’daki Müslümanların çatı kuruluşu Fransa İslâm Konseyi (CFCM) bünyesinde faaliyet gösteren Fransa İslamofobi Gözlemevi’nin Başkanı Abdullah Zekri, bir bilim insanının bu cümleyi sarf etmesinin üzücü olduğunu belirtti. “Gerçek dışı bu cümle, sahibini itibarsızlaştıran ve daha da önemlisi ülkede hakim olan İslamofobi duygularını güçlendiren ve Müslüman toplumuna kötü niyetli güçlerin toplumun bir kısmını gizli amaçlarla dışlamaya çalıştığını doğrulayan provokasyondur.” ifadesini kullanan Zekri, Astagneau’nun kamuoyunda Müslümanlardan özür dilemesi gerektiğini kaydetti. AA

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