Fransızca konuşmayı reddetti

Fas Sanayi ve Ticaret Bakanı Riyad Mezzur, Marakeş’te katıldığı toplantının ardından bir gazetecinin “Fransızca konuşma”sı talebini reddetti.

Sosyal medyada yer alan görüntülere göre Mezzur, sağlık ve tarım bakanlıkları tarafından 27-29 Eylül’de Marakeş’te düzenlenen 2. Afrika Sağlık Risklerini Azaltma Toplantısı’na katıldı. Mezzur, kendisinden Fransızca konuşmasını isteyen gazeteciye, “İspanyolca, İngilizce ve Arapça konuşmayı tercih ediyorum.” diyerek cevap verdi. Bakanın gazeteciye verdiği bu cevap, Fas ile Fransa arasında bir süredir yaşanan gerginliği ortaya koyan son olay oldu. Bunun öncesinde (24 Eylül) Fransa’ya vize uygulanması talebiyle sosyal medya üzerinden kampanya başlatılmıştı. X sosyal medya platformundan “Fransızlara vize uygulayın” etiketiyle başlatılan kampanya kapsamında Fransa’nın ülkelerine yönelik tutumuna tepki gösterilmişti. AA

Okunma Sayısı: 346

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.