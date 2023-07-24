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25 TEMMUZ 2023 SALI - YIL: 54

Fransızca Mali'de 'resmi dil' olmaktan çıktı

24 Temmuz 2023, Pazartesi 23:01
Mali'de 1960'tan bu yana resmi dil olarak kullanılan Fransızca yeni anayasa ile çalışma dili oldu.

Mali'de 18 Haziran'da yapılan halk oylamasında yüzde 96,91 "evet" oyuyla kabul edilen ve anayasa mahkemesinin de kabul ettiği yeni anayasaya göre, Fransızca resmi dil olmaktan çıkıyor.

Yeni anayasa metnine göre Fransızca bundan böyle çalışma dili olarak kullanılacak. Ülkede konuşulan 13 ulusal dil de resmi dil statüsü alacak.

Eski Fransız sömürgesi olan Mali, bağımsızlığını kazandığı 1960'tan bu yana Fransızcayı resmi dil olarak kullanıyordu.

Yaklaşık 70 yerel dilin konuşulduğu ülkede 1982'de çıkarılan kararname ile "Bambara", "Bobo", "Bozo", "Dogon", "Fulanice", "Maure", "Miniyanka", "Malinke", "Sarakole", "Sonrhai", "Senoufo", "Khassonke" ve "Tamashek" dilleri ulusal dil statüsü almıştı.

AA

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