Freddy Kasırgası sebebiyle Malavi'de 40 kişi öldü, çok sayıda kişi kayboldu

Ulusal Afet Yönetim İdaresi Müdürü Charles Kalemba, The Daily Times'a yaptığı açıklamada, felaket nedeniyle ölenlerin sayısının 40 civarında olduğunu, kaybolanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Freddy Kasırgası tarihin en uzun süren kasırgası olabilir Şiddetli rüzgar ve yağmurun yol açtığı sellerden ötürü Blantyre kentinde onlarca ev zarar gördü. Ayrıca, taşkın ve selden ötürü kentin içerisindeki bazı bölgelere erişim sağlanamadığı belirtildi. Bazı bölgelerde eğitime ara verildiği ülkenin komşusu Mozambik'te de fırtınanın etkisi halen sürüyor. Dünya Meteoroloji Örgütü, ilk kez geçen ay oluşarak 21 Şubat'ta Madagaskar'ı, 3 gün sonra da Mozambik'i etkileyen Freddy'nin tarihin en uzun süren kasırgası olabileceğini açıklamıştı. Madagaskar'da yaklaşık 226 bin, Mozambik'te ise 163 bin kişinin olumsuz etkilendiği ilk kasırgada onlarca kişi ölmüştü. AA

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