"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 KASIM 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

'Füzeyi kimin ateşlediğine dair net kanıtımız yok'

16 Kasım 2022, Çarşamba 09:00
Polonya Cumhurbaşkanı Duda, ülkesinin Ukrayna sınırındaki Przewodow köyünde 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda füzeyi kimin attığına dair net bir kanıtın olmadığını belirtti.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, gece boyunca ABD Başkanı Joe Biden, NATO Genel Sekreteri Jens Stontelberg, İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski ile bir dizi telefon görüşmesi yaptığını belirtti.

Biden'ın, araştırma konusunda destek sözü verdiğinin altını çizen Duda, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik füze saldırısının neredeyse tüm gün sürdüğünü gayet iyi biliyoruz ancak şu anda bu füzeyi kimin ateşlediğine dair net bir kanıtımız yok. Soruşturmalar sürüyor. Müfettişler bu konuyu açıklığa kavuşturacaktır. Büyük olasılıkla, Rus yapımı bir füzeydi ancak şu anda hepsi hala araştırılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Duda, "ciddi şekilde" sakin ve ihtiyatlı davrandıklarını belirterek "Herkesten sakin olmasını istiyorum. Polonyalı askerler sahada. Bizim için müttefik desteği var. Bize karşı tüm müttefik taahhütleri kesinlikle destekleniyor. Biz çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne dün kaynağı bilinmeyen bir füzenin düştüğü ve 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Bunun ardından Polonya Ulusal Güvenlik Komitesi acil toplanmış ve "askeri birliklerin savaşa hazır olma durumunun artırılmasına" karar verilmişti.

Birçok NATO ülkesi gelişmenin kaygı verici olduğu yönünde açıklamalar yapmış, olayın tüm boyutlarının incelenmesi ve pek çok ayrıntının açığa kavuşturulması gerektiğini belirtmişti.

Duda, Milli Güvenlik Kurulunun bugün saat 12.00'de toplanmasına karar verildiğini duyurmuştu.

AA

Okunma Sayısı: 41
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar uyarısı

    Korku iklimine fırsat vermeyeceğiz

    İstiklal Caddesi'nden dünyaya birlik ve beraberlik mesajları

    Beyoğlu'ndaki saldırıya yardım eden terörist de yakalandı

    Güç yeniden Asya’ya kayıyor

    Basın kartı keyfîliğine bir hukuk freni daha

    Teröristin emniyetteki ilk ifadesi ortaya çıktı

    İstanbul - Fatih'te doğal gaz kutusunda patlama: 10 kişi yaralandı

    İskoçya'yı 2-1 mağlup ettik

    BİK haber sitelerinde de Yeni Asya’yı dışladı

    İnsan hakları can çekişiyor

    Seneye 5 kiloluk yağ en az 500 lira olacak

    6’lı Masa sahaya iniyor

    Beştepe’yi kullanmayacağız

    Tek seçenek ortak aday

    Ukrayna-İsrail gerilimi

    Sosyal medya yalnızlığı artırıyor

    Deprem için gerekli hazırlıklar yapılmadı

    FBI: Çin, diğer tüm ülkelerin toplamından daha fazla ABD verisi çaldı

    18 yıl havalimanında yaşadı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Terörle yapılan hesap bu ise...
    Cevher İLHAN

    Seçim öncesi terör fitnesi
    Ahmet BATTAL

    Fikirler hapsedilebilir mi?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ı zikreden elli beş lisan -1
    Mikail YAPRAK

    Siyasî değişimler ve Yeni Asya
    Genel

    Korku iklimine fırsat vermeyeceğiz
    Faruk ÇAKIR

    ‘İnsan hakları’ nerede kaldı?
    Ali FERŞADOĞLU

    Şahıs, dâhi de olsa cemaati kandırabilir mi?
    Genel

    Beyoğlu'ndaki saldırıya yardım eden terörist de yakalandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.