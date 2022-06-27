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27 HAZİRAN 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

G7'den ortak Ukrayna açıklaması

27 Haziran 2022, Pazartesi 16:26
G7 ülkeleri, Ukrayna’ya “gerektiği sürece” mali, insani, askeri ve diplomatik destek sözü verdi ve Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceklerini bildirdi.

ABD, Almanya, İngiltere, Kanada, Fransa, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, Rusya'ya karşı savaşta “Ukrayna’ya desteğe” ilişkin ortak açıklama yaptı.

Rusya'nın savunma sanayisi için “kilit teknolojileri” ithal etme kabiliyetini kısıtlayarak Moskova’ya yeni yaptırımlar getirme sözü verilen açıklamada, savaş sona erdiğinde kendisini savunmasına yardımcı olmak için Ukrayna'yla çalışılacağı belirtildi.

Açıklamada, “Ukrayna’ya mali, insani, askeri ve diplomatik destek sağlamaya ve gerektiği sürece Ukrayna'nın yanında olmaya devam edeceğiz.” ifadesi kullanıldı.

G7 ülkelerinin Rusya'nın ana sanayi girdilere, hizmetlere ve teknolojilere ulaşımını daha da kısıtlamaya yönelik hedefli yaptırımları uyumlu hale getirecekleri ve genişletecekleri vurgulanan açıklamada, özellikle Rusya'nın savunma ve teknoloji sektörünün hedef alınacağı ifade edildi.

Açıklamada, Rusya’nın küresel gıda güvenliğine yönelik artan tehditlerde büyük bir payı olduğu savunularak Rusya'ya, Ukrayna’nın tarım ve ulaşım altyapısına yönelik saldırıları durdurma ve Karadeniz'deki Ukrayna limanlarından tarım ürünlerini taşıyan gemilerin serbest geçişine izin verme çağrısı yapıldı.

Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü koruması, savunması ve kendi geleceğini seçmesi için G7 ülkelerinin yardım etmeye kararlı olduklarına vurgu yapılan açıklamada, “Gelecekteki bir barış anlaşmasına dış baskı veya etkiden uzak karar vermek Ukrayna'ya kalmış.” denildi.

G7’nin Kiev’e destek sözü, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’in Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletindeki Elmau Sarayı'nda yapılan G7 Liderler Zirvesi'ne video konferans yöntemiyle katılarak daha fazla silah yardımı istemesinin ardından geldi.

Zelenskiy, Moskova'nın ülkesindeki savaşı gelecek kışa kadar uzatmaya çalıştığına işaret ederek, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya liderlerinden ülkesine hava savunma sistemleri dahil daha fazla silah tedarik etmeleri talebinde bulunmuştu.

G7 ülkelerinin liderlerine, Rusya'ya karşı daha fazla yaptırım çağrısı yapan Zelenskiy, bu liderlerden Kiev'in tahıl ürünleri ihraç etmesine yardımcı olmalarını ve Ukrayna'nın yeniden imarı için mali yardım sağlamalarını talep etmişti.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda 124 gün geride kalırken, Ukrayna’daki savaş ve savaşın gıda, enerji güvenliği ve küresel ekonomi üzerindeki etkileri, G7 Liderler Zirvesi'nin ikinci gününde öne çıkan konular arasında yer alıyor.

G7 liderlerinin bugün beşinci oturumda iklim, enerji ve sağlık alanında daha iyi bir gelecek için yatırım konularını masaya yatırması planlanıyor.

Liderler öğleden sonra, “küresel gıda güvenliği, cinsiyet eşitliği” adlı altıncı oturuma katılacak. Bu oturumda Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, liderlerle video bağlantısı aracılığıyla "küresel gıda krizini" görüşecek.

Zirvenin ikinci günü, G7 liderleri ve eşlerinin katılacağı akşam yemeği ile son bulacak.

AA

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