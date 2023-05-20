"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

G7: Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz

20 Mayıs 2023, Cumartesi 01:31
G7 liderleri, Ukrayna'ya verilen destekte tereddüt edilmeyeceğini belirterek Rusya'nın başarısız kılınması için yeni adımlar atılacağı sözünü verdi.

G7'den Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye çağrı

 

Japonya'nın dönem başkanlığında, ülkenin güneybatısındaki Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Liderler Zirvesi 2023 devam ediyor.

Liderler, Rusya'nın saldırılarını sürdürdüğü Ukrayna'daki durumun ele alındığı özel oturum sonrası bir açıklama yayımladı.

Açıklamaya göre G7 liderleri, Ukrayna'ya destek verilmesinde tereddüt edilmeyeceğini ve Rusya'nın saldırganlığının başarısız kılınması için yeni adımlar atılacağını taahhüt etti.

Liderler, "Rus birlikleri ve askeri teçhizatı tamamen ve koşulsuz olarak geri çekilmeden, adil bir barışın gerçekleştirilemeyeceğinin altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna'ya, ihtiyaçlarına göre uyarlanmış güvenlik yardımını sürdürme sözü veren liderler, Rusya'nın ekonomik erişimine yönelik "daha fazla kısıtlama" uygulanacağını belirtti.

Açıklamada "Rusya'nın, savaş alanında kullandıkları dahil saldırganlığı için kritik tüm ihracat kalemlerinin tüm yetki alanlarımızda kısıtlanmasını sağlamak için eylemlerimizi genişleteceğiz." denildi.

Liderler, üçüncü taraflara, Rusya'nın saldırganlığına maddi destek sağlamayı derhal durdurmalarını, aksi takdirde ağır bedellerle karşı karşıya kalacakları uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın yeniden inşasına yönelik, "Rusya'nın yol açtığı hasarı ödemesi gerektiğini" kaydeden liderler, kendi yetki alanlarındaki Rus egemen varlıklarının hareketsiz bırakılacağını teyit etti.

Liderler, Rusya'nın değerli taş ticaretinin sınırlanması için yakın çalışma sözü de verdi.

Rusya kınandı

Açıklamada liderler, Rusya'nın "yasa dışı, savunulamaz ve sebepsiz" savaşına karşı Ukrayna'ya desteklerini sürdüreceklerinin altını çizdi.

Liderler, "Rusya'nın Birleşmiş Milletler Şartı'nı açıkça ihlal etmesini ve bu savaşın dünyanın geri kalanı üzerindeki etkisini en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'daki "savaş suçlarının" araştırılması ve hesabının sorulması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, "Ukrayna'da işgal altındaki bölgelerden çocuklar da dahil olmak üzere Ukraynalıların hukuka aykırı bir şekilde Rusya'ya sınır dışı edilmesini ve gönderilmesini şiddetle kınıyoruz. Bu konudaki Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin yürüttüğü soruşturmadaki gelişmeleri gayet dikkatle takip etmeyi sürdüreceğiz." mesajı verildi.

21 Mayıs'ta sona erecek

Japonya Başbakanı Kişida Fumio'nun ev sahipliğindeki zirveye ABD, Fransa, İngiltere, Almanya, Kanada, İtalya ile Avrupa Birliği (AB) liderleri katılıyor.

G7 Zirvesi 21 Mayıs'ta sona erecek.

AA

Okunma Sayısı: 291
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    G7: Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz

    Arap Birliği'nden Suriye açıklaması

    Myanmar askeri rejimi: Mocha Kasırgası'nda 145 kişi öldü

    G7'den Rusya, İran, Çin ve Kuzey Kore'ye çağrı

    Doğu Kudüs’te Filistinlilere saldırdılar

    Demokrasiye hava ve su gibi muhtacız

    New York her yıl 1 ila 2 milimetre çöküyor

    MSB'den Yunanistan'a "Pontus" cevabı

    'Azerbaycan ile Ermenistan barış anlaşmasında ortak anlayışa yakın'

    Türkiye’de çocukların okuma başarısı arttı

    İnsanlar sağlıklı yaşamak için çok yorgun

    Google milyonlarca hesabı silecek

    'Kendi paramızı çekemiyoruz'

    YSK, kesin seçim sonuçlarını açıkladı

    Nisan ayında 8,1 milyar dolar faiz ödendi

    Gözler Japonya'daki G7 Zirvesi'nde

    'İkinci el'de en çok hangi markalar ilgi gördü?

    Yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy verme işlemi başlıyor

    Türkiye’nin yeni yüzyılını kimse karartamayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bir “meşveret” kararı üzerine
    Ali FERŞADOĞLU

    Ey Millet İttifak’lılar!..
    Faruk ÇAKIR

    Gerçekler nasıl ortaya çıkar?
    Risale-i Nur'dan

    Bir millet cehaletle hukukunu bilmezse...
    Ahmet BATTAL

    Anlaşma, uyuşma ve mutabakat
    Cevher İLHAN

    “Provokatif yardım” paylaşımları
    Genel

    Demokrasiye hava ve su gibi muhtacız
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Feyzullah ERGÜN

    Hücredeki saklı evren -3
    Genel

    G7: Rusya'yı en güçlü şekilde kınıyoruz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.