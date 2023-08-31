Gabon’daki darbeye tepkiler

Afrika Birliği (AfB), Gabon’da “askeri darbeyi şiddetle kınadığını” açıkladı.

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Askerlerin yönetimi ele geçirdiği Gabon'da son durum?

Afrika'da Gabon’da da darbe oldu AfB Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed tarafından yapılan yazılı açıklamada, Gabon’daki askeri darbenin kınandığı, bu adımın AfB ilkelerine aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, “AfB Komisyonu Başkanı Muhammed, Gabon’daki durumu büyük bir endişeyle takip ediyor ve ülkedeki seçim sonrası krizin çözüm yolu olarak askeri darbeyi şiddetle kınıyor” ifadesi kullanıldı. Askeri darbenin AfB’nin hukuki ve siyasi araçlarının açık ihlali olduğu belirtilen açıklamada, Gabon ordusu ve güvenlik güçlerine, cumhuriyetçi görevlerine bağlı kalmaları, cumhurbaşkanı, ailesi ve hükümet üyelerinin güvence altına alınmaları çağrısı yapıldı. Açıklamada, ülkedeki tüm kesimlere de çağrı yapılarak barışçıl bir şekilde demokratik düzene dönmeleri istendi. AA

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