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21 AĞUSTOS 2022 PAZAR - YIL: 53

Galler'de kuraklık ilan edildi

20 Ağustos 2022, Cumartesi 17:00
Birleşik Krallığın bir parçası olan Galler’in Ulusal Kaynaklar Ofisi (NRW) ülkenin büyük bölümünde kuraklık yaşandığını ilan etti.

NRW’nin açıklamasında, Galler’in Kuzey Ceredigion, Teifi, Pembrokeshire, Carmarthen, Swansea ve Llanelli, Neath Port Talbot ve Bridgend bölgelerinin kuraklık yaşanan kesimler olduğu bildirildi. İngiltere’nin önde gelen su şirketlerinden Thames Water “hortum yasağı” uygulayacak

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan NRW yetkilisi Natalie Hall, “Yağış eksikliği ve son yaşanan sıcaklıkların nehirlerimiz, kaynaklarımız ve yer altı su seviyelerinde büyük bir baskı oluşturduğunun aşikar olmasının ardından, Güney ve Batı Galler’de kuraklık ilan etmeye karar verdik.” ifadesini kullandı. Bu durumun, su arzının yanı sıra birçok canlı türünü ve doğal yaşam alanını olumsuz etkileyebileceğini kaydeden Hall, Galler’in bazı kesimlerinde yağış gözlemlense de kuraklık sonrası iyileşmenin uzun zaman alabileceğini vurguladı.

Ayrıca, Pembrokeshire bölgesinde “hortum yasağının” uygulanmasına karar verildiği (belirli bir su şirketi tarafından su kıtlığı sırasında uygulanan hortum kullanımına ilişkin resmi kısıtlama), yasaktan yaklaşık 60 hanenin etkilenmesinin beklendiği kaydedildi.

30 yılın ardından hortum yasağı

30 yılın ardından ülkede ilk kez hortum yasağı uygulamaya koyuldu. İngiliz hükümeti, geçen hafta ülkenin güney, orta ve doğu bölgelerinde resmi olarak kuraklık ilan edildiğini duyurmuştu. Çevre, Gıda ve Köy İşleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 50 yılın en kurak yazının yaşanıyor olması nedeniyle ülkenin yarısından fazlasının kuraklık statüsüne alınmasına karar verildiğini bildirilmişti.

AA

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