Gana, depremzedeler için 17 tonluk yardım gönderdi

Gana'dan, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için yaklaşık 17 ton ayni yardım gönderildi.

Türkiye'nin Akra Büyükelçisi Özlem Ergün Ulueren, yaptığı açıklamada, Gana'daki Türk vatandaşları ile Ganalı şirket ve kişiler tarafından 4 ton civarında yardım malzemesinin toplandığını belirtti. Toplanan yardımlarının Türk Hava Yolları (THY) tarafından ücretsiz taşındığını aktaran Ulueren, "Gönderilen malzemeler arasında battaniye, uyku tulumu, giysi, sanitasyon malzemesi, solar aydınlatma, jeneratör ve hilti bulunuyor." ifadesini kullandı. Büyükelçi Ulueren, THY'nin Uluslararası Göç Örgütü'nün (IOM) temin ettiği toplam 13 ton çadır, battaniye ve hijyen kitini de Türkiye'ye naklettiğini söyledi. AA

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