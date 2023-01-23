Gannuşi: Demokrasi için halka güveniyorum

Tunus’ta feshedilen Meclisin Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi, ülkenin siyasi krizden çıkarak yeniden demokrasiye dönüşü konusunda Tunus halkına güvendiğini belirtti.

Gannuşi, ulusal yayın yapan Zeytune kanalına verdiği röportajda, Avrupa Birliği, ABD ve Kanada’nın Tunus’un demokratik geçişine yönelik tutumlarının olumlu olduğunu söyledi. Ülkedeki “akıllı ve bilge” olarak tanımladığı kişilere seslenen Gannuşi, “Tehlikedeyiz. Ülke tehlikesi giderek artan bir yolda. Tunus’un tüm akil ve bilge insanları, zorlu bir demokratik geçiş sürecinden geçtiğimizi görerek ülkeyi kurtarmak ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için ciddi bir tavır almalı. Tunuslular kendilerine olan güvenlerini yeniden kazanmalıdır.” dedi. AA

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