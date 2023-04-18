Gannuşi gözaltına alındı

Tunus’ta Nahda Hareketi Lideri ve eski Meclis Başkanı Raşid el-Gannuşi’nin güvenlik güçleri tarafından evine baskın düzenlenmesinin ardından gözaltına alındığı belirtildi.

Nahda Hareketi yönetici kadrolarından ve eski Dışişleri Bakanı Refik Abdusselam, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda, Gannuşi’nin evine yapılan baskının ardından gözaltına alındığını duyurdu. Nahda Hareketi’nden yapılan yazılı açıklamada ise ülkedeki muhalefete “muhalif siyasilerin hakları ve özgürlüklerine karşı yapılan ihlaller ve baskıcı uygulamalara karşı tek bir saf halinde durulması” çağrısı yapıldı. Gannuşi’nin gözaltına alınmasının “oldukça tehlikeli bir gelişme” nitelemesiyle kınandığı açıklamada, Nahda liderinin derhal serbest bırakılması istendi. AA

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