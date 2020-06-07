Gannuşi sabır ve ahlak dersi verdi

Cezayir’deki Barış Toplumu Hareketi Başkanı Mukri: “Ömrünü demokrasi ve hürriyet mücadelesine adamış olan Gannuşi, diktatörlük, baskı ve totaliterliği destekleyen muhaliflerine demokrasi dersi verdi” dedi.

Cezayir’deki en büyük İslâmî eğilimli parti Barış Toplumu Hareketinin Başkanı Abdurrezzak Mukri, Tunus Meclis Başkanı ve Nahda Hareketi lideri Raşid el-Gannuşi’nin, hasımlarına demokrasi ve ahlâk dersi verdiğini belirtti. Cezayir’deki Barış Toplumu Hareketi Başkanı Mukri: Facebook hesabından, Libya ile ilgili duruşu konusunda Gannuşi’ye yöneltilen eleştirilerin ardından Tunus Meclisinde düzenlenen genel görüşme oturumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Mukri, “Demokratlar kimler?” başlıklı paylaşımında, “Ömrünü demokrasi ve hürriyet mücadelesine adamış olan Gannuşi, Tunus’ta diktatörlük, baskı ve totaliterliği destekleyen ve bunun bir parçası olan muhaliflerine ders verdi.” ifadesini kullandı.

Asılsız suçlamalara rağmen sabretti

Gannuşi’nin ülke içindeki muhaliflerin kendisi aleyhinde asılsız suçlamalarda bulunmalarına ses çıkarmadığını ve sabrettiğini kaydeden Mukri, “Şeyh Gannuşi çok sabırlı davrandı ve onlara muhalefet ahlâkının nasıl olacağı konusunda ders verdi. Utanma duyguları olsaydı bunu anlarlardı. Utanmıyorsan da istediğini yap... Arap dünyasında demokratlar kimler?” değerlendirmesinde bulundu. Gannuşi’nin, 19 Mayıs’ta Libya hükümet güçlerinin stratejik öneme sahip Vatiyye Hava Üssü’nü ele geçirmesinden dolayı Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac’ı telefonla arayarak tebrik etmesi ülkesinde tepkilere sebep olmuştu.