Gazeteciler ve medya çalışanları korunmalı

Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Sözcüsü Alessandra Vellucci, AA muhabirinin, “Bildiğiniz gibi İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze’ye yönelik saldırılarında onlarca gazeteci öldürüldü.

İsrail güçlerinin sahada çalışan gazetecilere yönelik sert müdahaleleri devam ediyor. Bugün İsrail güçleri Anadolu Ajansı meslektaşım Mustafa Haruf’u darbetti. İsrail’in sadece görevini yapmak isteyen gazetecilere yönelik sert müdahalelerini nasıl yorumluyorsunuz? Uluslararası hukuka göre bu suç değil mi?” sorusuna yazılı yanıt verdi. Vellucci, “Çatışmanın tarafları, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine saygılı olmalı. Gazeteciler ve medya profesyonelleri korunmalıdır. Medya ekipmanları, ofisler ve stüdyolar saldırıların veya misillemelerin hedefi olmamalıdır.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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