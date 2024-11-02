Gazetecilerin öldürülmesi kabul edilemez

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail’in saldırıları altındaki Gazze’de 7 Ekim 2023’ten bu yana gazetecilerin öldürülmesinin kabul edilemez olduğunu belirterek, basın mensuplarının korunması çağrısında bulundu.

BM Cenevre Ofisi’nde, “2024 BM Orta Doğu’da Barış Konulu Uluslararası Medya Semineri” başladı. Seminerin açılış bölümünde Guterres’in gönderdiği mesaj okundu. Guterres, İsrail’in 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de gazetecilerin öldürülmesinin “kabul edilemez” olduğunu vurgulayarak, basın mensuplarının korunması çağrısı yaptı. AA

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