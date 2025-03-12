Gazze 17 aydır karanlıkta!

İsrail’in amacı ne olduğu açıklanmayan bir hamleyle elektrik tedarikini durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi’nde soykırım başladığı 7 Ekim 2023’ten bu yana elektrik kesintisi yaşanıyor.

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Suudi Arabistan, Gazze'de elektrik tedarikini kesen İsrail'i "en güçlü şeklide" kınadı Tel Aviv’in uyguladığı soykırımın bir parçası olarak 17 ay boyunca karanlığa gömülen Gazze Şeridi’nin elektrik tedarikini durdurma kararı, zihinlere bu adımın hangi gerekçeyle atıldığı sorusunu getiriyor. Uzmanlar, Gazze’de zaten kesik olan elektrik tedarikini durdurma kararını, Tel Aviv hükümetinin esir takası müzakereleri konusunda Hamas’a baskı yaptığını göstermek için oynadığı bir iç politika hamlesi olarak değerlendiriyor. Öte yandan Tel Aviv’in son kararı, Gazze Şeridi’ndeki enerji konusunu yeniden gündeme getirdi. Ekim 2023’ten bu yana Gazze’ye satılan yaklaşık 120 megavatlık elektriği kesen İsrail, 9 Mart’tan bu yana da elektrik santrallerine giden yakıt da olmak üzere tüm temel malzemelerin tedarikini engelledi. AA

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