Gazze 48 gündür saldırı altında

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istediğini belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 48. gününde de devam etti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus bölgesine akşam saatlerinden itibaren yoğun saldırılar yapılırken, Beni Suheyla semtinde sivillerin yaşadığı 3 konuta düzenlenen hava saldırılarında bir kişi hayatını kaybetti, yaralanan bir çocuk Nasır Hastanesine kaldırıldı.

Yoğun bombardımandan dolayı bölgeye sivil savunma, arama-kurtarma ekiplerinin ulaşımında sıkıntı yaşandığı, harap olan 3 evin enkazında onlarca kişinin bulunduğu belirtildi.

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiye, Beyt Hanun ve Cibaliya bölgelerindeki yerleşim yerlerine düzenlenen hava bombardımanlarında onlarca kişinin öldüğü ve yaralıların olduğu ifade edildi.

tarafından hareket eden her şeye ateş edildiği belirtildi.

Gazze'nin orta kesimindeki Deyr Belah bölgesinde Ebu er-Rus ve el-Kürd ailelerinin evlerine düzenlenen hava bombardımanında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yine kentin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir apartman dairesinin roketle vurulduğu, ölen ve yaralananların olduğu ifade edildi.

Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde de sivillere ait evlerin İsrail uçakları tarafından hedef alındığı kaydedildi.

Mısır sınırına paralel Refah kentinde bulunan Kuveyt Hastanesi yakınındaki hayır cemiyetine yönelik hava saldırısında da hayatını kaybedenler ve yaralananlar oldu.

İsrail ordusu, Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istedi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Genel Müdürü Münir Abdullah el-Berş, İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin 4 saat içinde boşaltılmasını istediğini belirtti.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesi yakınlarındaki Endonezya Hastanesinde açıklamalarda bulunan Berş, İsrail ordusunun kuşatması altındaki hastaneye herhangi bir yardımın girmesine izin verilmediğini ifade etti.

Al Jazeera televizyonuna konuşan Berş, İsrail ordusunun, "askeri operasyonlar" için Endonezya Hastanesine girmek istediğini ve 4 saat içinde hastanenin boşaltılması uyarısında bulunduğunu söyledi.

Hastanede yaklaşık 200 kişinin bulunduğunu aktaran Berş, dün 450 hastanın hastaneden ayrıldığını bildirdi.

Berş, hastanede defnedilemeyen 65 cenazenin de bulunduğunu, bunların 50'sinin 10 günden uzun süredir hastane bahçesinde beklediğini ifade etti.

İsrail güçlerinin hastaneye ateş açarak kendilerini hedef aldığını belirten Berş, hastane içinde yaralıları ellerinde ve omuzlarında taşıyabildiklerini anlattı.

İsrail güçleri, Şifa Hastanesinin Müdürünü alıkoydu

İsrail güçlerinin saldırı ve ablukaları altındaki Gazze'de, Şifa Hastanesinin Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye'yi alıkoyduğu bildirildi.

İsrail güçleri, Şifa Hastanesinde, Müdür Ebu Silmiyye'yi alıkoydu.

İsrail devlet televizyonunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da İsrail güçlerinin Ebu Silmiyye'yi alıkoyduğu bilgisi paylaşıldı.

İsrail güçleri Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 90 Filistinliyi gözaltına aldı

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın birçok bölgesinde Filistinlilere yönelik baskınlar düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusunun Nablus kentine bağlı Balata Mülteci Kampı'ndaki baskını sürdürdüğüne işaret edilen açıklamada, kamptaki Filistinlilerin evlerine zarar veren baskınlarla vatandaşların gözaltına alındığı ifade edildi.

Tubas kentinde biri kadın ve 3'ü eski tutuklu olmak üzere 4 kişinin gözaltına alındığı aktarılan açıklamada, Kalkilya kentinde de 30 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da sabah erken saatlerden itibaren başlayan baskınlarda en az 90 Filistinlinin gözaltına alındığı vurgulanan açıklamada, 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria ve Kudüs'te gözaltına alınanların sayısının 3 bin 130'a ulaştığı bilgisi verildi.

İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombalarken, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de baskınlar düzenleyerek, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

İsrail ordusu, Lübnan’dan yapılan saldırılara karşılık verdiğini duyurdu

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, gece Lübnan’dan, İsrail hava aracına karadan havaya bir füze fırlatıldığı belirtildi.

Söz konusu füzenin İsrail’e ait hava savunma sistemince imha edildiği ifade edilen açıklamada, füzenin atıldığı noktaya hava saldırısı düzenlediği kaydedildi.

Sabah saatlerinde de Lübnan’da sınıra yakın bir bölgede “bir grubun” tespit edildiği ve hava saldırısının yanı sıra topçu atışıyla söz konusu grubun hedef alındığı aktarıldı.

Açıklamada, Lübnan’dan düzenlenen roket saldırıları nedeniyle İsrail’in kuzeyindeki bazı bölgelerde sirenlerin çaldığı ve atışların yapıldığı noktanın topçu atışlarıyla hedef alındığı belirtildi.

Lübnan-İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah üyesi ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail Genelkurmay Başkanı, insani aranın arından Gazze’ye saldırıların devam edeceğini söyledi

İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, yarın başlaması beklenen insani aranın ardından Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarının süreceğini belirtti.

Halevi, işgal edilen Gazze’nin kuzeyinde, bazı üst düzey İsrailli komutanlarla bir araya geldi.

Gazze’ye yönelik saldırılara değinen Halevi, “Savaşı bitirmiyoruz. ‘Zafer’ kazanana kadar devam edeceğiz, ilerleyeceğiz ve Hamas’ın diğer bölgelerine de devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu da dün yaptığı açıklamada, Gazze’ye yönelik saldırıların insani aranın ardından devam edeceğini söylemişti.

Katar ve Mısır’ın arabuluculuğunda İsrail ile Hamas arasında esir takası konusunda uzlaşmaya varıldığı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, Gazze Şeridi’ndeki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesi öngörülüyor.

Henüz resmi olarak açıklanmasa da insani aranın yarın başlaması bekleniyor.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail’de 7 Ekim’deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail ordusuna göre, 7 Ekim’den bu yana Gazze'deki çatışmalarda 70, Lübnan sınırında da 6 İsrail askeri öldürüldü.

İsrail’e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze’deki hükümete göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 6 binden fazlası çocuk ve 4 bini kadın olmak üzere 14 bin 532 kişi öldürüldü.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 226 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 84 Hizbullah mensubu öldü.

İsrail ile Hamas, çatışmalara insani ara verecek uzlaşmanın 23 Kasım'da uygulamaya girmesini kabul etti. Buna göre çatışmalara 4 günlük insani ara verilecek. Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak.