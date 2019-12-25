Gazze ablukasında en kötü yıl

Gazze Ablukasını Kırma Komisyonu Başkanı Cemal el-Hadri, İsrail’in uyguladığı ablukada 2019’un, Gazze ekonomisi için en kötü yıl olduğunu bildirdi.

Hadri, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ablukasının etkilerinin, Gazze’de hayatın her alanında görülebileceğini belirterek, Gazze’deki durumun çok zor olduğunu, bu şartlardan en çok ekonomi sektörünün etkilendiğini vurguladı. Hadri, ablukanın sebep olduğu ekonomik durgunluğun; gelir düzeyinin düşmesi, üretim faaliyetlerinin büyük ölçüde gerilemesi, dükkânların ve şirketlerin bir bir kapanması gibi yansımaları olduğunu kaydetti. Gazze’de 250 bin kişinin işsiz olduğuna ve Gazzelilerin yüzde 85’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığına işaret eden Hadri, hâlen çalışmakta olan fabrika ve şirketlerin de yüzde 50’lik kapasiteyle çalıştığını aktararak, Gazze’de sanayi, ticaret, tarım ve inşaat sektörünün doğrudan ve dolaylı aylık zararının 2019’da büyük artış göstererek yaklaşık 100 milyon dolara ulaştığını vurguladı. İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi’ni 2006’dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.