Gazze aşırı açlık çekiyor

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de görüştüğü 1200 kişinin yüzde 71’inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiğini bildirdi.

Cenevre merkezli Euro-Med’in internet sitesinden yapılan açıklamada, gözlemevinin, Gazze’deki 1200 kişiyle insani durumları hakkında görüştüğü belirtildi. Araştırmaya katılanların yüzde 71’inden fazlasının aşırı derecede açlık çektiği kaydedildi. Katılımcıların yüzde 98’inin yetersiz beslendiğini, yüzde 64’ü açlıklarını bastırmak için ot, meyve, olgunlaşmamış gıda ve son kullanma tarihi geçmiş yiyecekler tükettiğini söylediği ifade edildi. Araştırma sonuçları, Gazze’de içme ve temizlik suyu dahil suya erişimin kişi başına günde 1,5 litre olduğunu gösterdi. AA

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