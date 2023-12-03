Gazze çocuk olmak için en tehlikeli yer! - Bu, çocuklara karşı yürütülen bir savaş!

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, “Gazze bugün yine çocuk olmak için en tehlikeli yer.” değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'de şahit olduklarımızı ifade edecek kelime bulamıyoruz, derhal ateşkes!

Zeytin gözlü çocuklar düşerken

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) İcra Direktörü Catherine Russell, Gazze’de saldırıların yeniden başlamasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sert kış koşullarının kapıda olduğuna dikkati çekerek tarafların çocukları korumak için ellerinden gelen “her şeyi” yapmak zorunda olduğunu vurguladı. Bu çatışmada artık daha fazla çocuğun ölmemesi gerektiğinin altını çizen Russell, “Gazze bugün yine çocuk olmak için en tehlikeli yer.” ifadelerini kullandı.

Bu çocuklara karşı yürütülen bir savaş

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, Gazze’deki savaşın çocuklara karşı yürütüldüğünü ifade etti. Bir süredir İsrail’in yoğun saldırılar düzenlediği ve büyük yıkıma neden olduğu Gazze’de çalışmalarını yürüten Elder, sahada tanık olduklarına ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Elder, şunları söyledi: “Son 7 haftada hastanelerin kapasitesinin nasıl düşürüldüğünü anlatamam? Daha fazla yanık, şarapnel, kırık kemiklerle savaş yarası taşıyan çocuk göremeyiz. Nüfuz sahibi olanların duyarsızlığı çocukların öldürülmesine yol açıyor. Bu çocuklara karşı yürütülen bir savaş.” Elder, şunları söyledi: “Bombardıman şimdi yeniden başladı. Bizler tüm vicdanımızla çocuklara karşı bu savaşın devam etmesine izin veremeyiz. Ahmed gibi Gazze’deki diğer çocukların da acı çekmesine müsaade edemeyiz. Güzel gözler, sakin bir yüz, hala daha dehşet verici sonra da yaşamak zorunda kalacağı anısını anlatan bir bakışa sahip. Bu durmalı.”

New York - Gazze - aa

***

Gazzeliler ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde yaşıyor



BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, Gazze halkının gidebileceği güvenli hiçbir yerin olmadığını belirterek, insanların “ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde” yaşadığını bildirdi.

Griffiths, İsrail ile Hamas arasında çatışmalara verilen “insani aranın” sona ermesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Griffiths, “insani ara” döneminde esirlerin serbest bırakıldığını, ailelerin bir araya geldiğini ve Gazze’ye insani yardımın arttığını belirterek, yardımın ihtiyaçları karşılamakta yine de yetersiz kaldığını bildirdi. Griffiths, çatışmanın ikinci ayında çocuk, kadın ve erkek olmak üzere tüm Gazze halkının korku içinde yaşadığına işaret ederek, “Ölüm, yıkım ve hastalık çemberinde yaşıyorlar.” değerlendirmesinde bulundu.

New York - aa

***

6 bin 500 kişiden haber yok

Gazze’deki hükümet, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaklaşık 6 bin 500 kişiden haber alınamadığını duyurdu. Gazze Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Aksa Şehitleri Hastanesi önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail saldırılarında kaybolan kişilere ilişkin bilgi verdi. İsrail’in hedef gözetmeden saldırılarına devam ettiğini vurgulayan Sevabite, İsrail’in bugünkü saldırılarında onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını hatırlattı. İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne yönelik düzenlediği saldırılarda “yaklaşık 6 bin 500 kişinin ya enkaz altında kaldığını ya da akıbetlerinin hala bilinmediğini” ifade eden Sevabite, Gazze’ye yönelik saldırılardan İsrail’i ve ABD yönetimini sorumlu tuttu.

Gazze - aa