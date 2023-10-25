Gazze’de 1 günde 3 bin kişide salgın vakası

İsrail ablukası ve saldırıları altındaki Gazze’de, çoğu çocuk olmak üzere bir günde 3 binden fazla kişide çeşitli salgın hastalık vakalarının tespit edildiği açıklandı.

Gazze’deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, çok sayıda uyuz, ishal, su çiçeği, cilt hastalıkları ve bronşit gibi hastalıkların tespit edildiği duyuruldu. Açıklamada, “Gazze Şeridi’nde bir günde sağlık ocaklarında çoğu çocuk olmak üzere 3 bin 150 salgın hastalık vakası tespit edildi.” ifadeleri kullanıldı. Açıklamada, “Barınma merkezlerindeki büyük kalabalıklar nedeniyle salgın hastalıklar hızla yayılıyor.” ifadesine yer verildi. Hastanelerin durumunun kötüleştiği kaydedilen açıklamada, “Gazze Şeridi’ni vuracak ve kontrol edilmesi mümkün olmayacak büyük bir salgın dalgasına” karşı uyarıda bulunuldu. AA

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