Gazze’de 100 günde 10 bin çocuk öldürüldü

Save the Children’ın yayınladığı rapora göre Gazze’de 100. gününü dolduran savaşta 10 binden fazla çocuk öldürüldü.

İsrail ile Hamas arasında yüzüncü gününü dolduracak savaşın en büyük bedelini çocukların ödediği açıklandı. Dünya genelinde çocukların yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan uluslararası yardım kuruluşu Save the Children’ın Gazze’deki Sağlık Bakanlığı’nın verilerine dayandırarak yayınladığı son raporda, 14 Ocak’ta 100. gününü dolduracak savaşta 10 binden fazla çocuğun öldüğü, binlercesinin yaralandığı, sakat kaldığı ve enkaz altında kalarak kaybolduğunun tahmin edildiği belirtildi.

Son verilere göre 7 Ekim’de İsrail’e yapılan Hamas saldırısı ve ardından Gazze’ye İsrail’in askeri harekatından bu yana Gazze’deki 1,1 milyon çocuktan yüzde 1’i yani 10 binden fazlası öldü. Bu rakam aynı zamanda Gazze’de öldürülenlerin yüzde 40’ından fazlasını çocuk olduğunu işaret ediyor.

İnsanlık için utanç kaynağı

Ateşkesin olmadığı her gün ortalama 100 çocuğun öldüğünü belirten Save the Children’ın Filistin topraklarından sorumlu Ülke Direktörü Jason Lee, insanlık için bir “utanç kaynağı” olan çocuk ölümlerinin “hiçbir haklı gerekçesi” olmadığını ifade etti.

“Kesin ateşkesin olmadığı her gün için ortalama 100 çocuk öldürüldü. Bunun hiçbir haklı gerekçesi olamaz. Gazze’deki durum korkunçtur ve insanlık için bir utanç kaynağıdır

“Yaklaşık 100 gündür çocuklar, parçası olmadıkları bir çatışmanın bedelini ödüyor” diyen Lee, “Dehşete düşmüş, yaralanmış, sakat kalmış ve yerlerinden edilmiş durumdalar. Gazze’deki çocuk nüfusunun yüzde biri İsrail bombardımanları ve kara operasyonları nedeniyle öldü. Diğerleri ise açlık ve hastalıktan ölme riskiyle karşı karşıya ve kıtlık giderek yaklaşıyor. Hayatta kalmayı başaran çocuklar için, evler, okullar ve hastaneler de dahil olmak üzere altyapının tamamen tahrip edilmesi ve verilen ruhsal zarar geleceklerini mahvetti.” diyerek acı tabloyu paylaştı. 7 Ekim 2023’ten bu yana yaşanan çatışmalarda, 10 bin 300’ü çocuk, 7 bin 100’ü kadın olmak üzere 23 bin 469 Filistinli öldürüldü.

Haber Merkezi

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