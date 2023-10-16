Gazze’de 1000’den fazla kişi enkaz altında

Filistin Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail’in yoğun şekilde bombaladığı Gazze Şeridi’nde 1000’den fazla kişinin enkaz altında kaldığını tahmin ettiklerini açıkladı.

Sivil Savunma Müdürlüğü yetkilisi Muhammed el-Muğayyar, yaptığı açıklamada, Gazze’de enkaz altında hala hayatta olan kişilerin bulunduğunu söyledi. Muğayyar, İsrail’in Gazze’de sivillerin yaşadığı 2 bin 180’den fazla binayı doğrudan hedef aldığını belirtti. İsrail saldırılarının kurtarma çalışmalarını tehlikeye attığını söyleyen Muğayyar, “Ekiplerimiz, enkaz altında 1000’den fazla kişinin bulunduğunu öngörmekte.” dedi. Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışmaların devam ettiğini belirtilen Muğayyar, kısıtlı teçhizat ve imkan ile çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. AA

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