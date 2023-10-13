Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Gazze'de yaşayan 2 milyondan fazla kişinin temel ihtiyaçlar, su ve elektrikten yoksun olduğunu belirtti.

ICRC'nin X platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in yoğun saldırılarının devam ettiği Gazze'deki son duruma ilişkin bilgi verildi. Paylaşımda, "Bu gece Gazze'de yüz binlerce kişinin uyuyacak yeri yok. Gazze'de 2 milyondan fazla kişi temel ihtiyaçlardan, su ve elektrikten yoksun. Ambulanslar yaralılara ulaşamıyor. Sivillerin, silahlı çatışmaların etkilerinden korunması gerekiyor." ifadeleri yer aldı. İsrail, 8 Ekim'de, abluka altındaki Gazze'ye yönelik su, elektrik, gıda ve diğer temel hizmetleri kesme kararı almıştı. İsrail-Filistin çatışması Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin öldüğünü, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 32 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 600 kişinin yaralandığı belirtilmişti. AA

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