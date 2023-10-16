Gazze'de 2750 Filistinli şehit oldu

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şehit olan Filistinlilerin sayısı 80 artarak 2 bin 750 oldu.

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Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in saldırılarında Gazze'de 80 kişinin daha vefat ettiği, 100 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Buna göre, 7 Ekim'den bu yana aralıksız süren yoğun bombardımanın 10'uncu gününde Gazze'deki toplam can kaybı 2 bin 750'ye, yaralı sayısı da 9 bin 700'e yükseldi.

İsrail ordusu yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze Şeridi'ni 10 gündür yoğun şekilde bombalamayı sürdürüyor.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Geçici ateşkes sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlandı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıkladı.

Hamas'a bağlı Gazze'deki Filistin Hükümeti Sözcüsü Selame Maruf, ateşkes iddialarına ilişkin, "İsrail basınında çok fazla şeyin dolaşıma sokulduğunu ve bunların temelsiz olduğunu" söyledi.

İsrail Enerji Bakanı: "Ablukanın kaldırılmasına şiddetle karşıyım"

İsrail Enerji Bakanı Yisrael Katz, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Başbakan Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'ın Gazze'nin güneyine sığınan Filistinlilere su verilmesi kararını desteklediğini ve bunun İsrail'in çıkarına olduğunu savundu.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılmasına itiraz eden Katz, "Ablukanın kaldırılması ve Gazze'ye malların insani amaçla ulaştırılmasına şiddetle karşıyım." ifadesini kullandı.

İsrail Enerji Bakanı, Hamas ve ona yardım edenlere değil öldürülen, kaçırılan İsraillilere karşı sorumlu olduklarını paylaştı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, yabancı uyruklu kişilerin çıkarılması karşılığında Gazze’de ateşkesin sağlandığı ya da buraya insani yardım girişi için anlaşma sağlandığı yönündeki haberler yalanlanmıştı.

Hamas da Refah Sınır Kapısı'nın açılacağına ilişkin Mısır'ın herhangi bir şekilde kendileriyle iletişime geçmediğini açıklamıştı.

İsrail, Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki yerleşimleri tahliye ediyor

İsrail ordu sözcülüğü, Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Olağanüstü Durum İdaresinin (NEMA), Lübnan sınırına 2 kilometre mesafedeki bölgede yaşayan İsrailli sivillerin tahliye edileceğini duyurdu.

Lübnan sınırındaki 28 beldeden tahliye edilen İsraillilerin devlet tarafından karşılanan turizm işletmelerine yerleştirileceği belirtildi.

NEMA Başkanı Yoram Laredo, Lübnan'la çıkacak olası çatışmada "operasyonel olarak" tahliye edilmesi gereken kişilerin sayısının en az 70 bin olduğunu bildirmişti.

Laredo, İsrail'in toplam 60 bin otel odası kapasitesine sahip olduğunu ve bunların sadece 40 bini belirlenen risk bölgesi dışında olduğu için sınıra yakın yaşayanların okullara yerleştirilebileceği bilgisini paylaşmıştı.

İsrail'den Kanal12'nin haberinde ise, çatışmalar nedeniyle toplam 60 bin İsraillinin yerlerinden olduğu aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridine düzenlediği saldırılarda 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiğini açıklamıştı.

İsrail-Lübnan sınırı 2006'daki Temmuz Savaşı'nın ardından yoğun çatışmaya ilk defa bu kadar yaklaşıyor.

ABD'nin savaş gemisini Doğu Akdeniz'e gönderdiği senaryoda İsrail'in kuzeyinde açılacak yeni bir cephenin, savaşı bölgesel bir boyuta taşımasından endişe ediliyor.

Batı Şeria'da İsrail askerlerinin açtığı ateşte yaralanan Filistinli öldü

İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerem kentinde birkaç gün önce düzenlediği baskında gerçek mermiyle ağır yaralanan Filistinli öldü.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tulkerem'de işgal güçlerinin açtığı ateş sonucu ağır yaralanan 33 yaşındaki Rami Bilal Hassan'ın öldüğü kaydedildi.

Bakanlık, Gazze merkezli İsrail-Filistin çatışmasının başladığı 7 Ekim'den bu yana Batı Şeria'da öldürülen Filistinlilerin sayısının 58'e yükseldiğini bildirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığı daha önce de İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Eriha kentine bağlı Ukbet Cebr Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın sırasında gerçek mermiyle vurulan Muin Damu'nun öldüğünü açıklamıştı.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci ölmüştü.

Lübnan’ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü. Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri öldü.