Gazze’de 35 bin çocuk öksüz ve yetim

İsrail’in bir yıldan uzun süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde 35 binden fazla çocuğun ebeveynini veya anne-babasından en az birini kaybettiği bildirildi.

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Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi’nden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun 410 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun Gazze’de işlediği 3 bin 838 katliamda 43 bin 972 Filistinlinin can verdiği, 11 bin kişinin yıkılan binaların enkazında kaybolduğu ve 104 bin 8’inin yaralandığı aktarıldı.

Gazze’de yaralanan ve öldürülenlerin yüzde 70’inin kadın ve çocuklardan oluştuğu belirtilen açıklamada, İsrail saldırılarında ölenlerden 17 bin 492’sinin çocuk, 11 bin 979’unun kadın olduğuna dikkat çekildi.