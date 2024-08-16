Gazze’de 625 bin çocuk okula gidemedi

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, Gazze Şeridi’nde 300 bini UNRWA okullarının öğrencisi olmak üzere 625 bin çocuğun İsrail saldırıları nedeniyle bir eğitim yılını kaybettiğini belirtti.

UNRWA Genel Komiseri Lazzarini, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) tarafından yönetilen Küresel Acil Durumlar ve Uzun Süreli Krizlerde Eğitim Fonu olan “Education Cannot Wait” adlı kuruluşa konuştu. İsrail saldırılarının, her iki kişiden birinin çocuk olduğu Gazze Şeridi’ndeki çocukları ciddi şekilde etkilediğini vurgulayan Lazzarini, saldırılar sonucu binlerce çocuğun öldürüldüğünü, binlercesinin de uzuvlarını kaybederek engelli kaldığını kaydetti. Lazzarini, “Gazze’de 300 bini UNRWA öğrencisi olmak üzere 625 bin çocuk, İsrail saldırıları nedeniyle bir eğitim yılı boyunca okula gidemedi.” ifadelerini kullandı.

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Gazze’ye yardım girişi 100 gündür engelliyor

Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, İsrail’in 100 gündür kontrol altında tuttuğu Mısır ile Gazze Şeridi arasındaki Refah Sınır Kapısı’ndan bölgeye insani yardım taşıyan tırların geçişini engellediği belirtildi. Gazze Şeridi’nde basın toplantısı düzenleyen Sevabite, İsrail’in tıbbi malzemeleri, sağlık heyetleri, ilaçların yanı sıra çeşitli türdeki yardımların girişini engellediği, bunun da sağlık sektöründe ve insani durumlarda ciddi şekilde kötüleşmelere neden olduğu belirtildi. Sevabite, “İşgalciler Gazze Şeridi’ne her türlü yardımın girişini 100 gündür engelliyor. Refah Sınır Kapısı’nın (İsrail tarafından) kapatılması 1000’den fazla çocuğun, hasta ve yaralının ölümüne neden oldu ve Gazze Şeridi’ndeki insani felaket her düzeyde derinleşiyor.” dedi.