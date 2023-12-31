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31 ARALIK 2023 PAZAR - YIL: 54

Gazze'de 65 bin konut tamamen yıkıldı

31 Aralık 2023, Pazar 15:06
İsrail'in Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda 65 bin konutun tamamen yıkıldığı belirtildi.

Gazze'deki hükümete bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in 85 gündür Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarında can ve mal kaybına ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

 

Açıklamada, 31 Aralık'ın, "Filistinli Gazetecilerle Dayanışma Günü" olduğu hatırlatılarak, İsrail'in asılsız anlatılarını boşa çıkaran Filistinli kahraman gazetecileri öldürmesi, yaralaması ve alıkoymasına tepki amacıyla Aksa Şehitleri Hastanesinde gösteri düzenleneceği kaydedildi.

Uluslararası kuruluşların, bölgeye yardımların ulaştırılması konusunda üzerlerine düşen rolü yerine getirmemesi nedeniyle Gazze ile Kuzey Gazze vilayetlerinde 800 bin kişinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

Sivillere ve hastanelere yönelik saldırılar

Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 85 gündür sürdürdüğü saldırılarda en az 9 bini çocuk, 6 bin 450'si kadın olmak üzere 21 bin 672 kişinin öldürüldüğü, 56 bin 165 kişinin de yaralandığı belirtildi. Ölenlerden 312'sinin sağlık çalışanı, 40'ının sivil savunma personeli ve 106'sının gazeteci olduğu bilgisi paylaşıldı.

Saldırılarda enkaz altında kalan ve hala cenazelerine ulaşılamayan 7 bin kişinin olduğu kaydedildi.

İsrail güçlerinin şu ana kadar en az 101'i doktor ve sağlık personeli, 10'u gazeteci olmak üzere 2 bin 600 kişiyi alıkoyduğu bildirildi.

Maddi hasar ve yıkım

İsrail'in saldırılarında Gazze Şeridi'nde, 290 bin konut ve 285 eğitim kurumunun kısmen, 65 bin konut ve 117 cami ile 92 okul ve üniversitenin tamamen yıkıldığı, 126 hükümet binasının büyük ölçüde zarar gördüğü, 23 hastane ve 53 sağlık merkezinin hizmet dışı kaldığı, 104 ambulansın kullanılamaz hale geldiği, 208 caminin kısmen zarar gördüğü aktarıldı.

Barınma merkezlerinde halen çok zor şartlarda yaşayan 1,8 milyon Filistinliden 355 bininin bulaşıcı hastalıklara yakalandığı belirtildi.

Yardım çağrısı

Binlerce yaralının dışarda tedavi edilmesi için Refah dahil tüm sınır kapılarının açılması çağrısı yapılan açıklamada, şu ana kadar tedavi için Gazze Şeridi'nden tahliye edilen yaralıların oranın toplam yaralı oranının yüzde 1'ine tekabül ettiği belirtildi.

Açıklamada, başta Şifa Hastanesi Genel Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ahmed el-Kahlut ve El-Avde Hastanesi Müdürü Ahmed el-Muhenna olmak üzere İsrail'in alıkoyduğu tüm sağlık çalışanlarının serbest bırakılması ve uluslararası kurumların da bu suçları kınaması istendi.

AA

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