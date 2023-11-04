Gazze'de 9 bin 488 Filistinli şehit oldu

İsrail'in 29 gündür yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde şehit edilenlerin sayısı, son 24 saatte 261 artarak 9 bin 488'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 261 Filistinlinin daha vefat ettiğini söyleyen Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana katledilerek şehit edilerin sayısının 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488'e çıktığını, en az 24 bin kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğuna dikkati çekti.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu aktaran Kudra, 1250'si çocuk, 2 bin 200 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.

Gazze'de binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulunu bombalandı

İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda yerinden edilmiş binlerce Filistinliyi barındıran El-Fahura Okulunu bombaladı.

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı yaptığı yazılı açıklamada, "İşgal kuvvetlerinin Cibaliya Mülteci Kampı batısında binlerce yerinden edilmiş kişiyi barındıran El-Fahura Okulunu bombalaması sonucu çok sayıda Filistinli öldü ve yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Bakanlık açıklamasında şu ana kadar ölü ve yaralı sayısını belirtmedi.

El-Fahura Okulunun hedef alınması, İsrail'in abluka altındaki Gazze'de sivil hedeflere ve altyapıya yönelik saldırılarını yoğunlaştırması sırasında gerçekleşti.

İsrail ordusu son saatlerde Gazze'ye düzenlediği saldırılarda, hastane, ibadethane ve sivil yerleşim alanlarına saldırılarını sürdürdü.

İsrail, Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini vurdu

İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'nin batısındaki Nasr Çocuk Hastanesi'nin girişini hedef aldı.

Gazze'deki hükümetten yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in hastanenin girişine düzenlediği saldırıda 2 Filistinlinin vefat ettiği, çok sayıda Filistinlinin yaralandığı ifade edildi.

Savaş uçaklarının aynı zamanda yoğun nüfuslu Es-Sabra Mahallesi'nin merkezindeki bir camiyi ve Refah kentinin doğusunda birçok mahalleye su sağlayan bir su deposunu bombaladığı kaydedildi.

Öte yandan görgü tanıkları, İsrail ordusunun Refah'ta deniz kıyısındaki balıkçı teknelerini hedef aldığını ve Filistinlilere ait teknelerde yangın çıktığını aktardı.

İsrail ordusu, Gazze kentinde kalan halkın tek elektrik kaynağı olan güneş panellerini ve Gazze'deki El-Vefa Hastanesi'nin ana elektrik jeneratörünü de hedef alarak hizmet dışı bıraktı.

Saldırılarda çok sayıda ölen ve yaralanan oldu.

Gazze'nin doğusundaki bölgeler de topçu ateşiyle vuruldu.

Gazze'de 2 cami daha İsrail saldırılarının hedefi oldu

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze'nin güneyinde bulunan söz konusu camileri birer saat arayla vurdu.

Ali bin Ebi Talib Camisi ile yanındaki bir evin tamamen yıkıldığını belirten kaynaklar, El-İsticabe Camisinin ise büyük hasar gördüğünü kaydetti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, önceki açıklamalarında, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 52 caminin tamamen yıkıldığını, 110 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını belirtmişti.

İsrail ordusu, Gazzelilere "güneye gidin" uyarısını yineledi

İsrail ordusu, yayımladığı yazılı açıklamada, Gazzelilere, "Gazze Vadisi'nin güneyine geçme avantajından yararlanın. Kendinize ve sevdiklerinize önem veriyorsanız talimatlarımıza göre güneye gidin." uyarısı yapıldı.

İsrail, 7 Ekim’den bu yana yoğun bombardımana tutuğu Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki nüfusa sık sık güneye gitmeleri çağrıları yapıyor.

Ancak İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinin boşaltılması için verdiği talimatların ilk gününden bu yana güney bölgelerinde de bombardımanı devam ediyor.