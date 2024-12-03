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Gazze'de acil insani müdahaleye ihtiyacımız var

03 Aralık 2024, Salı 14:20
Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, UNRWA'nın uluslararası hukuk çerçevesinde Filistinlilerin meşru haklarını korumak için çalıştığını belirterek, "Gazze Şeridi'nde acil insani müdahaleye ihtiyacımız var." dedi.

Lazzarini, Mısır'ın başkenti Kahire'de, Gazze'ye insani müdahaleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kahire Bakanlar Konferansı'nda konuştu.

İsrail'in saldırılarını 14 aydır sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki duruma değinen Lazzarani, "Gazze'de acil insani müdahaleye ihtiyacımız var." dedi.

Lazzarini, "UNRWA, uluslararası hukuka ve uluslararası insancıl hukuka uygun olarak faaliyet gösteriyor ve Filistin halkının meşru haklarını korumak için çalışıyor." ifadelerini kullandı.

UNRWA Genel Komiseri, İsrail'in UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamasına son verilmesi çağrısında bulundu.

İsrail Meclisi, 28 Ekim'de UNRWA'nın işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesini öngören tasarıyı kabul etmişti.

AA

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