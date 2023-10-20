GAZZE'DE ATEŞKES HEMEN ŞİMDİ

İsrail-Filistin savaşına ve İsrail’in katliamlarına karşı çıkan Yahudi protestocular, ABD Kongresi binasında ‘ateşkes’ talebiyle oturma eylemi düzenledi ve “Amerikalı Yahudiler ‘Gazze’de ateşkes, hemen şimdi’ diyor” yazılı pankartlar taşıdı.

ABD’de İsrail’in saldırılarına karşı yapılan protestoda, Kongre binasında oturma eylemi yapıldı. ABD’nin başkenti Washington DC’de, İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarına tepki olarak “ateşkes” talebiyle düzenlediği protestoda göstericiler, Kongre’de oturma eylemi yaptı. Önce Capitol Binası yakınlarında toplanan göstericiler İsrail’in Filistin saldırılarını protesto etti. Göstericiler “Gazze kuşatmasına son”, “Siyonizm=Faşizim”, “Amerikalı Yahudiler Gazze’de şimdi ateşkes diyor” yazılı pankartlar taşıdı. Birçok savaş karşıtı Yahudi grubun da katıldığı eylemde göstericilerin bir kısmı, daha sonra Kongre binasına girerek oturma eylemi yaptı.

Yahudiler İsrail’e karşı

“Barış için Yahudi Sesi” adlı organizasyonun sosyal medya platformundan paylaşılan Kongre içindeki anlara dair görüntülerde, göstericilerin alkışlarla “Şimdi ateşkes” sloganları attığı duyuldu. Paylaşımda, “Yüzlerce Amerikalı Yahudi Kongre’de oturma eylemi düzenliyor ve Gazze’de ateşkes çağrısı yapana kadar Kongre’den ayrılmayacağız. Binlerce ABD Yahudisi dışarıda protesto ederken, aralarında iki düzine hahamın da bulunduğu 350’den fazla kişi içeride dua ederek direniş gösteriyor.” ifadelerine yer verildi.

Kongre’de oturma eylemi yapan göstericilere müdahale eden polis, burada onlarca kişiyi gözaltına aldı. Gösteri ABD tarihinde Yahudilerce Filistinliler için düzenlenmiş en geniş katılımlı eylem olduğu belirtiliyor.

ABD, Gazze’de çatışmalara “ara verme” reddetti

ABD, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nde (BMGK) Gazze’ye insani yardım sağlanması için çatışmalara “ara verme” çağrısında bulunan karar tasarısını veto etti. BMGK’de Brezilya’nın İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin sunduğu karar tasarısı oylandı. Tasarıya 12 “evet”, 2 “çekimser” ve 1 “hayır” oyu kullanıldı.

15 üyeli BMGK’de daimi üyelerden ABD’nin “hayır” oyu kullandığı tasarı için Rusya ve İngiltere çekimser oy kullandı. Karar tasarısında BM ve insani yardım ortaklarının Gazze’ye erişimini sağlamak için “çatışmalara ara verme” çağrısında bulunuluyordu.