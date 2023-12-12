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12 ARALIK 2023 SALI - YIL: 54

Gazze’de ateşkes olmadan barış olmaz

12 Aralık 2023, Salı 13:08
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de yaşanan duruma ilişkin “Ateşkes olmadan barış olmaz.” ifadesini kullandı.

DSÖ’den yapılan yazılı açıklamada, bugün DSÖ Yürütme Kurulunca düzenlenen özel oturumda “Gazze’ye hayat kurtaran yardımların erişimi ve savaş hukukuna saygı duyulmasına” ilişkin kararın kabul edildiği bildirildi.

Açıklamada, kararla, tıbbi personelin erişimi de dahil Gazze’ye yönelik insani yardımların derhal, sürekli ve engelsiz şekilde iletilmesi yönünde çağrıda bulunulduğuna dikkat çekildi. Kararın krizleri çözmediğini ancak üzerine bir şeyler inşa edilebilecek platform oluşturduğunun altını çizen Ghebreyesus, “(Gazze’de) Ateşkes olmadan barış olmaz. Barış olmadan sağlık olmaz. Tüm üye ülkeleri, özellikle de nüfuz sahibi olanları, bu çatışmaya mümkün olan en kısa sürede son vermek için acilen çalışmaya davet ediyorum.” değerlendirmesinde bulundu.

AA

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