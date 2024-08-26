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27 AĞUSTOS 2024 SALI - YIL: 55

Gazze’de bir okul katliamı daha

26 Ağustos 2024, Pazartesi 23:37
İSRAİL ORDUSUNUN SİVİLLERİN SIĞINDIĞI İZZ BİN ABDÜSSELAM OKULUNA YAPTIĞI SALDIRIDA BİRÇOK ÖLÜ VE YARALI OLDUĞU BELİRTİLDİ.

İsraİl ordusu, Gazze Şeridi’nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı’nda daha çok kuzeyden gelen sivillerin sığındığı İzz Bin Abdüsselam Okuluna top atışlarıyla saldırı düzenledi. Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu birçok ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail topçuları Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’nın kuzeyine şiddetli saldırlar düzenledi. İsrail ordusuna ait helikopterler de Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinin doğusunda Salahaddin Caddesi’nde bulunan El-Avde fabrikası çevresini yoğun ateş altına aldı. Hastane kaynakları ise Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta bulunan Avrupa Hastanesine İsrail’in Refah kentine düzenlediği saldırı sonrası enkaz altında kalan 3 kişinin naaşının getirildiğini aktardı. İsrail ordusu gece boyu, Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah’ın batısında bulunan bazı site ve binaları patlatıcılarla havaya uçurdu.

AA

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