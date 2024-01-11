Gazze’de bulaşıcı hastalık tehlikesi

İsrail’in saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi’nde ortalama 1 çadırda 15’ten fazla yerinden edilen Filistinlinin kaldığı ve bu durumun da bulaşıcı hastalıklara neden olduğu belirtildi.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Gazze’deki yerinden edilmiş insanların durumuna ilişkin açıklama yayınladı. Açıklamaya göre, Gazze Şeridi’nde çadır ve geçici barınaklar aşırı kalabalık ve bir çadırda 15’ten fazla kişi kalıyor. Bu durum da insanları hijyenik olmayan koşullara ve bulaşıcı hastalıklara maruz bırakıyor. Yerlerinden edilen kişilerin kendi kendilerine kurdukları geçici barınaklar ise mevcut hava koşullarına dayanıksız malzemelerden inşa ediliyor. Gazze Şeridi’nin güneyindeki Refah kentindeki yerinden edilen kişilerle yapılan ankete göre, güneyde yeterli kalınacak yer bulunmaması nedeniyle dairelerin kiraları normal fiyatının yüzde 800 fazlasına kadar çıktı. AA

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