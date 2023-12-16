Gazze’de can kaybı 19 bine yaklaştı

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 13 artarak 18 bin 800’e çıktı.

Gazze hükümetine bağlı Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, saldırıların 70. gününe ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı. Buna göre, saldırılarda şu ana kadar ölenlerin sayısı, 8 bini çocuk, 6 bin 200’ü kadın olmak üzere 18 bin 800’e yükseldi. Ölenler arasında 300 sağlık personeli, 32 sivil savunma görevlisi ve 89 gazeteci yer aldı. Yaralı sayısı 51 bine çıkarken, enkaz altında ve yol kenarlarındaki 7 bin 500 kişinin cesedine halen ulaşılamadı. Saldırılarda, 126 hükümet binası yıkıldı, 90 okul ve üniversite hizmet dışı kaldı, 282 okul ve üniversite kısmi zarar gördü, 112 cami tamamen, 200’ü kısmen, 52 bin 500 konut da tamamen yıkıldı. Gazze Şeridi’nde 22 hastane ile 53 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı, 102 ambulans zarar gördü, 327 bin kişi bulaşıcı hastalığa yakalandı.