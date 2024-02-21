Avrupa Birliği (AB), Macaristan’ın muhalefeti sebebiyle 26 üyesinin katılımıyla Gazze’de “derhal insanî ara” istedi ve İsrail’e Refah’a saldırmama çağrısı yaptı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, başkanlık ettiği AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Borrell, 26 üye ülkenin uzlaşısıyla Gazze’de “sürdürülebilir ateşkese yol açacak acil insani ara” çağrısı yapmakta mutabık kaldıklarını söyledi. Çağrının, oybirliğiyle yapılmadığı için bir “AB açıklaması” niteliği taşımadığını dile getiren Borrell, ancak yine de Birliğin çoğunluğunun fikrini gösterdiği için önemli olduğunu dile getirdi. Borrell, çağrıya katılmayan ülkenin hangisi olduğunu söylemekten kaçındı. Toplantıya katılan kaynaklardan, bu ülkenin Macaristan olduğu öğrenildi. Öte yandan, AB Dönem Başkanı Belçika’nın girişimiyle İsrail’e sivillerin sığındığı Refah kentine saldırmama çağrısı yapıldı. Haber Merkezi AA

Okunma Sayısı: 66

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.