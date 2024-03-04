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5 MART 2024 SALI - YIL: 55

'Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici'

04 Mart 2024, Pazartesi 22:05
Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurul Başkanı Dennis Francis, "Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm." dedi.

BM Genel Kurulu'nda, ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'de ateşkes talep edilen son karar tasarısını vetosunu görüşmek için oturum düzenlendi.

Burada açılış konuşmasını yapan Francis, bugünkü toplantının BM Genel Kurulu ve BM Güvenlik Konseyi'nin ortak çalışmaları artırmasının ve ortak sorumluluğa göre hareket etmesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Francis, "Gazze'de durum korkunç, insafsız ve utanç verici. Yüzlerce insanın gıda yardımı sırasında öldürülmesi ve yaralanması karşısında dehşete düştüm." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırının 7 Ekim 2023'ün ardından ölü sayısının 30 bine ulaştığı bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Francis, binlerce çocuğun öldürüldüğünü, hayallerinin savaşın dehşetinde buharlaştığını dile getirdi.

"Gazze halkının hayalleri yok oldu, gelecekleri silindi"

Francis, son raporların da Gazze'de bebeklerin açlık ve gıdasızlık nedeniyle öldüğünü ortaya koyduğunu belirterek, "(Gazze halkının) hayalleri yok oldu, gelecekleri silindi." diye konuştu.

Gazze halkının yaklaşık yüzde 85'inin yerinden edildiğini ifade eden Francis, özellikle Refah'a yönelik hava saldırılarının artmasından derin endişe duyduğunun altını çizdi.

Francis, İsrail'in insani yardım kısıtlamalarının hayat kurtarıcı yardım ulaşımını çok büyük ölçüde engellediğine işaret ederek, "Gazze'ye günlük giriş yapan yardım tırlarında ocak ayından şubata yüzde 50 düşüş var." bilgisini paylaştı.

"Bombardımanın sona ermesi gerekiyor"

Öncelikli olarak acilen insani ateşkes sağlanması gerektiğini kaydeden Francis, "Bombardımanın sona ermesi gerekiyor." vurgusunu yaptı.

Tüm tarafların uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası insan hakları hukukuna uymak zorunda olduğunu ifade eden Francis, aynı zamanda insani yardımların tam ve engelsiz bir şekilde ulaşımının sağlanması gerektiğini söyledi.

Francis, tüm esirlerin de koşulsuz olarak ve hemen serbest bırakılması gerektiğini belirterek, "Bu hafta üzücü bir dönüm noktasına ulaştık. Şiddet 150 gündür sürüyor." dedi.

BM Raportörü'nden ABD'ye "İsrail'in saldırılarını durdur" çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, ABD'ye "Gazze'ye havadan gıda yardımı yapmak yerine İsrail'in saldırılarını durdurması" yönünde çağrıda bulundu.

Albanese, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Gazze'de Yezen el-Kefarne isimli çocuğun "açlık nedeniyle" öldüğünü ve bu sebeple yaşamını yitiren çok sayıda Filistinli çocuktan biri olduğunu belirtti.

"Kefarne nur içinde yatsın" ifadesini kullanan Albanese, ABD'ye, İsrail'in her gün bölgeye girmesini engellediği yüzlerce yardım kamyonunun yerini tutamayacak birkaç gıda paketini havadan atmak yerine "İsrail'in saldırısını durdurması" çağrısını yaptı.

ABD, 2 Mart'ta Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri ile Gazze’ye havadan 38 bin öğünlük gıda içeren insani yardım attığını duyurmuştu.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230'u çocuk, 8 bin 860'ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

AA

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