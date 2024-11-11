Gazze'de enkaz altındaki yaralılar kurtarılamadığı için ölüyor

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü, İsrail ordusunun Gazze'nin kuzeyinde bombaladığı evlerin enkazı altında kalan vatandaşların kurtarılamadığı için öldüğünü belirtti.

İsrail, arama kurtarma çalışmalarına da izin vermiyor

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada konuya ilişkin bilgi verdi.

Basal, İsrail ordusunun, sıkı kuşatma altına aldığı Gazze'nin kuzeyinde Filistinlilerin evlerini bombalamaya ve başlarına yıkmaya devam ettiğini kaydetti.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki sivil savunma hizmetlerinin yetersiz kaldığını ve enkaz altından cesetlerin çıkarılmasının çok zor olduğunu ifade eden Basal, evleri bombalanan ve enkaz altında kalan yaralı Filistinlilerin de kurtarılamadığı için hayatını kaybettiğini aktardı.

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyine saldırılarını yoğunlaştırırken bu bölgelere yardım girişini engelleyerek bombaların yanı sıra açlık, susuzluk ve salgın hastalıklarla yaptığı soykırımı şiddetlendiriyor.