Gazze’de evinde hafız yetiştiriyor

Gazze’de Kovid-19 yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında camilerin kapatılması üzerine Filistinli Kur’ân-ı Kerîm hocası Atıf en-Neccar, evinde hafızlık eğitimi vermeye başladı.

Neccar, camilerin kapalı olması dolayısıyla evinde kendi çocukları ile yeğenlerine birebir, başka çocuklara da internet üzerinden hafızlık yaptırdığını söyledi. Evde, çocuklar arasında sosyal mesafeyi korumak ve kullanılan malzemeleri dezenfekte etmek gibi bir dizi tedbirler aldığını anlatan Neccar, internet üzerinde de özel olarak bu amaçla açtığı hesap ve sayfalarda onlarca çocuğa hafızlık yaptırdığını aktardı. AA

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