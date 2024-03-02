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2 MART 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Gazze’de günde 151 kadın ve çocuk katledildi

02 Mart 2024, Cumartesi 14:50
İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde günde 151’den fazla kadın ve çocuğu öldürdü. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’nde 2 bin 627 katliam gerçekleştirdiği belirtildi.

Gazze Şeridi’nde 146 gündür düzenlenen saldırılarda 13 bin 230 çocuk ve 8 bin 860 kadının öldürüldüğü kaydedildi. Buna göre saldırıların başladığı günden bu yana İsrail’in Gazze’de günde 151’den fazla kadın ve çocuğu öldürdüğü ifade edildi. Yüzde 70’i kadın ve çocuk olmak üzere 7 bin kişinin halen enkaz altında veya kayıp olduğu belirtilirken, hastanelere getirilen ölü sayısının 30 bin 139, yaralı sayısının ise 71 bin 217 olduğu bildirildi. İsrail saldırıları nedeniyle Gazze’de 17 bin çocuğun ebeveynlerinden biri veya her ikisinden yoksun şekilde yaşadığı vurgulandı.

AA

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