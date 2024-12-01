Gazze’de hayatı yok etmek istiyorlar!

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) ve Al Khair Vakfı tarafından düzenlenen “Gazze’nin Geleceği: Uluslararası İnsani Yardım Zirvesi” İstanbul’da başladı.

Zirvede, Filistinlilerin Gazze’deki insani krizi ve yaşadıkları dram gündeme geldi. Gazze’nin El-Ehli Baptist Hastanesi’nden video mesaj gönderen Ortopedi Cerrahı Fadi Naim, hastanenin mevcut durumunu aktardı. Naim, İsrail’in sağlık sistemini hedef alarak Gazze’de yaşamı yok etmeyi amaçladığını ifade etti. Naim, “El-Ehli Baptist Hastanesi, cerrahi hizmet verebilen tek hastane olarak kaldı. Normalde 30-50 cerrahi operasyona ihtiyaç duyan hasta kapasitesine sahibiz; ancak şu an 150’ye yakın yaralımız var,” dedi. İsrail saldırılarında ailesini kaybeden Şihabeddin Ebu Muammer ise yaşadığı kaybı anlatarak, “Benim hayatım da 60 bin şehidin hikayesi gibi. Sürekli katliamlar oluyor,” dedi. Ebu Muammer, ailesinin tamamının hayatını kaybettiğini ve bu durumu gözyaşlarıyla dile getirerek vatanlarına olan bağlılıklarını yineledi.

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