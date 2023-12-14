Gazze’de ilaç eksikliği felâket boyutlarda

Refah’taki 63 yataklı Şehit Muhammed Yusuf el-Neccar Hastanesi’nin müdürü Dr. Mervan el-Hams’ın 145 hastası var.

Bu sayı hastane kapasitesinin iki katından fazla olabilir ancak Mısır sınırında yer alan Refah şehri savaş öncesi 300 bin olan nüfusuna ilave olarak şu anda yerinden edilmiş bir milyon Filistinliye daha ev sahipliği yapıyor. BBC’ye konuşan Dr. al-Hams, “İlaç eksikliği felaket boyutlarda ve hastanelerde yer yok” diyor ve barınaklarda, okullarda ve aşırı kalabalık evlerde yayılan hastalıkları sıralıyor. Dr. al-Hams Gazze Şeridi’ndeki hastanelere şiddetli ishal, halsizlik ve yüksek ateşle gelen hastalar olduğunu söylüyor. Bunların hepsi su, yiyecek ve diğer insanlarla temas yoluyla yayılan enfeksiyonlar. Dünya Sağlık Örgütü (WHO), iki ayı aşkın süredir devam eden savaşın ardından Gazze’de ortalama 700 kişiye bir duş ünitesi ve 150 kişiye bir tuvalet düştüğünü açıkladı. Ayrıca hastanelere ve kliniklere parazitlerle gelen 17 bin 511 vaka gördüklerini ifade eden doktor, “Onlar için ilaç bulamıyoruz” diyor.

Haber Merkezi