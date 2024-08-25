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26 AĞUSTOS 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Gazze’de ilaç sıkıntısı

25 Ağustos 2024, Pazar 18:00
Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik sürdürdüğü savaş ile sınır kapılarını kontrol etmesi ve kapatması sonucunda temel ilaç listesinin yüzde 60’ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83’ünün tükendiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, hastaneler ve sağlık merkezlerinde ciddi ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşandığı belirtilerek, “benzeri görülmemiş” ilaç ve tıbbi sarf malzemesi krizinin hastaların ve yaralıların yaşamlarını ciddi bir şekilde etkileyeceği uyarısında bulunuldu. Temel ilaç listesinin yüzde 60’ının, tıbbi sarf malzemelerinin de yüzde 83’ünün bakanlığın depolarında tükendiği ve bunun da tedavi hizmetlerinin tamamen durmasına yol açacağı kaydedildi.

 

AA

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