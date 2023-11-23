Gazze'de insani ara süreci Cuma gününe ertelendi

Katar Dışişleri Bakanlığı, "Gazze'de İsrail ile Hamas taraflarının insani ara süreci, cuma günü yerel saatle 07.00'de başlayacak." açıklamasında bulundu.

Gazze 48 gündür saldırı altında AA

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