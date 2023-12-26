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27 ARALIK 2023 ÇARŞAMBA - YIL: 54

Gazze'de insani felaket kötüleşiyor

26 Aralık 2023, Salı 21:31
İsrailli hak örgütü B’tselem: “Gazze’deki insanî felaket inanılmaz biçimde kötüleşiyor” uyarısını yaptı.

İsrailli insan hakları örgütü B’Tselem, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’nde insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiğine dikkati çekti. 

B’Tselem’in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “An itibariyle, Gazze’deki felaket inanılmaz biçimde kötüleşiyor. İsrail 80 gündür yakıt, yiyecek, su ve ilaç dahil temel ihtiyaçların girişini önlüyor.” ifadelerine yer verildi. İsrail’in saldırıları ve ablukasıyla Gazze’de “insani felaketin inanılmaz biçimde kötüleştiği” ve İsrail’in Filistin halkının “kasıtlı olarak aç ve susuz bıraktığı” belirtilen paylaşımda, Noel kutlanırken Gazze’deki Filistinlilerin “kabus gibi bir toplu cezalandırmaya” maruz bırakıldığı belirtildi. Gazze’ye giden yardımlara yönelik tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve uluslararası toplumun acilen iki taraflı ateşkesi zorlaması istenildi.

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9 bin Filistinli tedavi edilemediği için öldü

Gazze Şeridi’ndeki hükümet, İsrail’in yoğun saldırıları altındaki Gazze’de sağlık sisteminin çökmesiyle tedavi edilemeyen 9 binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite, Gazze’deki duruma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sevabite, Gazze Şeridi’nde 23 hastanenin İsrail saldırıları nedeniyle hizmet dışı kaldığını belirtti. Gazze’de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle ölü sayısının artabileceğine dikkati çeken Sevabite, 9 binden fazla Filistinlinin tedavi edilemediği için hayatını kaybettiğine vurgu yaptı.

Sevabite, Gazze Şeridi’ne gönderilen yardımların, sağlık sektöründeki ihtiyacın ancak yüzde 2’sine yettiğine dikkati çekerek, İsrail’in 80 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze’de sağlık sisteminin canlandırılması için günlük 1000 yardım tırının ulaştırılması gerektiğini kaydetti.

AA

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