Gazze’de insanî sorunlar felâket niteliğinde

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatından bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla başkent Moskova’daki toplantı öncesinde konuşma yaptı.

Gazze Şeridi’ndeki durumla ilgili Lavrov, “Terörün tüm tezahürlerini istisnasız şiddetle kınadığımızı bir kez daha teyit etmek istiyorum. Ancak aynı zamanda terörle, toplu cezalandırma biçiminde olan ve uluslararası insancıl hukuk normlarıyla çelişmeyen veya bunları en kaba şekilde ihlal etmeyen yöntemlerle mücadele edilmesi gerekiyor.” diye konuştu. Lavrov, Gazze Şeridi’nde insani sorunların felaket niteliğinde olduğunu belirterek şunları kaydetti: “Mevcut durum, uluslararası hukuku göz ardı eden yoldan gidilmesinin ne kadar feci olabildiğini gösteriyor. Gazze Şeridi’nde insani sorunların felaket niteliğinde olduğunu görüyoruz. Yapılan insani yardımlar yetersiz. Birleşmiş Milletlerde (BM) insani yardımla ilgilenen ajanslar alarm veriyor. Bugün mevcut sorunların acilen çözülmesi öncelikli. Çatışmaların durdurulması, insani yardım konularının çözülmesi, rehinelerin serbest bırakılması gerekiyor.”

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