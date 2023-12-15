Gazze’de insanî yardım çökmek üzere

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’de insani yardım operasyonlarının çökmenin eşiğinde olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Yardımcısı Carl Skau, İsrail’in saldırısı altındaki Gazze’de insani yardım operasyonlarının çökmenin eşiğinde olduğunu söyledi. Skau, Gazze’ye ziyaretinin ardından New York’taki BM binasında basına açıklamalarda bulundu. Gazze’de durumun giderek kötüleştiğini ve kaotik bir hal aldığını belirten Skau, gıda güvenliği konusunda ise 10 kişiden 9’unun bir sonraki öğününün nereden geleceğini bilmediğini söyledi. Skau, insanların gözünde korkuyu gördüğünü belirterek, daha fazla yardımın ne zaman geleceğine ilişkin belirsizlik nedeniyle kanun ve nizamın bozulduğunu dile getirdi.

“Daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmadık”

Mevcut koşullar altında düzenli şekilde yardım girişinin mümkün olmadığını vurgulayan Skau,”Çok ciddi bir şekilde yardım miktarlarını artırmamız gerekiyor ve daha fazla geçiş için yeni kapıların açılmasına ihtiyacımız var.” dedi. Skau, bunlar için insani ateşkes gerektiğinin altını çizerek, “Gazze’de insani yardım operasyonları çökmenin eşiğinde.” ifadesini kullandı. Bu alanda uzun süredir çalışan meslektaşlarının “daha önce buna benzer bir durumla karşılaşmadıklarını” söylediklerini aktaran Skau, koşulların iyileştirilmesi gerektiğine dikkati çekti. Gazze’de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.