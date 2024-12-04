Gazze’de kalıcı ateşkes sağlanmalı

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan, Mısır’ın başkenti Kahire’de, Gazze’ye insani müdahaleyi güçlendirmek amacıyla düzenlenen Kahire Bakanlar Konferansı’nda konuştu.
Bin Ferhan, “Gazze’de derhal kalıcı ateşkes sağlanmalı ve gerilimin bölgeye yayılmasının önüne geçilmeli” dedi. İsrail ordusunun Gazze’de kadın ve çocuklara yönelik katliamlar yaptığını söyleyen Bin Ferhan, ayrıca İsrail’in Filistin topraklarına el koyma, halkı göçe zorlama ve kuşatma altında tutma gibi uygulamalarına değindi. Ferhan, “Mevcut gerilim tırmanışının yansımaları ve çatışma çemberinin bölgesel olarak genişlemesi, kontrol altına alınması zor kapsamlı bir savaş tehlikesi uyarısında bulunuyor” dedi.
AA