Gazze'de katliam devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nin güneyine düzenlediği hava saldırılarında en az 27 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

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Son 24 saatte 207 Filistinli daha katledildi - Gazze'de öldürdüğü çocuk sayısı 8 bini aştı!

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki bazı bölgelere ve güneyindeki Han Yunus ile Refah kentlerine hava saldırıları düzenledi.

İsrail ordusu, Refah kentindeki Aşur ve Ebu Ziya ailelerinin evlerine düzenlediği saldırılarda en az 27 Filistinliyi öldürdü.

Ayrıca İsrail'in topçu birlikleri Gazze kentinin doğusundaki Ed-Derc ve Et-Tuffah mahalleleri ile Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya beldesini bombaladı.

İsrail güçlerinin Cenin saldırılarında öldürdüğü Filistinli sayısı 11'e yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Cenin kentindeki saldırılarında yaralanan bir Filistinli gencin daha öldürüldüğü belirtildi.

İsrail güçlerinin saldırılarını 3 gündür aralıksız sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, söz konusu sürede öldürülen Filistinlilerin sayısının 11'e yükseldiği aktarıldı.

İsrail Cenin saldırıları 3 gündür sürüyor

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Cenin kenti ile Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskın ve abluka 3 gündür devam ediyor.

Kampı kuşatma altında tutan İsrail ordusu, sağlık ekiplerinin içeri girişine kısıtlama getiriyor.

Kampta, Filistinli silahlı direniş grupları ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar aralıklarla devam ediyor.

Görgü tanıkları, Cenin Mülteci Kampı'nda, dün yaklaşık 100 Filistinlinin, bugün de benzer şekilde 100'e yakın Filistinlinin gözaltına alındığını ifade etti.

İsrail, Kemal Advan Hastanesi'nde yaralıların tedavisini engelledi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kentinde bulunan İsrail ordusunun 12 Aralık'ta baskın düzenlediği Kemal Advan Hastanesi'ndeki duruma ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Kemal Advan Hastanesi'ne baskın yapan İsrail askerlerinin, sağlık personeline acil servisteki onlarca yaralıyı tedavi etmesine izin vermemesi nedeniyle 2 yaralı öldü." ifadesi kullanıldı.

İsrail güçlerinin, yaralıları hastanenin 2. katında toplamaya zorladığı bildirilen açıklamada, askerlerin yaralıları su, yiyecek ve elektrikten mahrum bıraktığı ve katlar arasında dolaşımına müsaade etmediği kaydedildi.

Açıklamada, İsrail'in yoğun bakım ünitesindeki 12 çocuğa süt verilmesini engellediği belirtilirken, "Elektriğin kesilmesi ve yaşam destek ünitelerinin durdurulması nedeniyle çocukların ölebileceği" uyarısı yapıldı.

İsrail'in Hastane Müdürü Ahmed el-Kahlut ile sağlık personeli ve yaralılardan oluşan 70 kişiyi alıkoyduğu hatırlatılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgal güçleri, hastanede bulunan 2 bin 500 yerinden edilmiş kişiyi barınaklara tahliye etti. Tehdit ve bombardıman altında hasta ve yaralılar her türlü tıbbi malzeme ve ilaçtan mahrum Şifa Tıp Kompleksi'ne gönderildi, bu onlar için idam anlamına geliyor."

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldürüldü

İsrail ordusundan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda, İsrailli bir subayın öldürüldüğü belirtildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, söz konusu İsrail askerinin, 8104 Tugayı'ndan yedek binbaşı Elisha Levenstern (38) olduğu kaydedildi.

Hizbullah, İsrail'e ait bir askeri noktaya saldırı düzenledi

Hizbullah'tan yapılan açıklamada, "İsrail askerlerinin toplandığı Şumira yerleşim birimindeki bir noktaya uygun silahlarla saldırı düzenlendiği" ifade edildi.

Öte yandan Lübnan resmi haber ajansı NNA'ya göre, İsrail'e ait topçu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki Alma eş-Şaab ile Nakura beldeleri arasındaki bölgeleri ve Hiyam beldesi çevresini hedef aldı.

Hizbullah, İsrail güçleri ile Lübnan-İsrail sınırındaki çatışmalarda yaşanan can kayıplarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada," Ahmed Hasan Mekahhal isimli Hizbullah mensubunun Kudüs yolunda hayatını kaybettiği" ifade edildi.

Kassam Tugayları, Gazze'de 10 İsrail askeri ve subayını öldürdüğünü duyurdu

Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, Filistinli direnişçilerin, Gazze'nin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi ve Hasaneyn Caddesi'nde İsrail ordusuna mensup piyade güçlerini yüksek kapasiteli patlayıcılarla hedef aldığı ifade edildi.

Söz konusu saldırıda, İsrail ordusuna mensup en az 10 asker ve subayın öldürüldüğü kaydedildi.

Şucaiyye'de İsrail ordusuna ait iki adet "Merkava" tankının "Yasin 105" tanksavar roketiyle hedef alındığı, Şeyh Rıdvan Mahallesi'nde İsrail ordusuna ait 4 tank ile 4 askeri nakil aracının vurulduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca Gazze kentinin güneydoğusundaki Ez-Zeytun Mahallesi'nde de bir İsrail tankının hedef alındığı aktarıldı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 18 bin 608 Filistinli öldü.

Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 116'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 445 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 286 Filistinli öldü.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah'ın sınır hattındaki çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 100 Hizbullah mensubu ve 5 İsrailli sivil ile 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde hayat mücadelesi veriyor.