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Gazze'de ölü sayısı 32'ye yükseldi: "İsrail kasıtlı olarak sivilleri vuruyor"

07 Ağustos 2022, Pazar 12:13
İsrail'in 5 Ağustos'tan bu yana saldırı düzenlediği abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısının 32'ye yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları nedeniyle yaşanan kayıplara ilişkin bilgi verildi.

Bakanlık açıklamasında, 5 Ağustos'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 32 kişinin öldüğü belirtildi.

Yaralı sayısının 253'e yükseldiği belirtilen açıklamada, yaralıların sağlık durumuna ilişkin detaylı bilgi verilmedi.

"İsrail kasıtlı olarak sivilleri vuruyor"

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra basına yaptığı açıklamada, sağlık hizmetlerinin tehdit altında olduğuna, ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı çekildiğine dikkati çekerek, İsrail'in kasıtlı bir şekilde sivilleri hedef aldığını vurguladı.

Kudra, İsrail'in bölgeye yönelik uzun yıllardır süren ablukası nedeniyle de sağlık sisteminin büyük zarar gördüğünü, son saldırılarla birlikte durumun daha da kötüleştiğini aktardı.

İsrail ordusunun, İslami Cihad'a ait noktaları hedef alacağı gerekçesiyle 5 Ağustos'ta abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar bugün de devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin yapılan son açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında aralarında 6 çocuk ve 2 kadının bulunduğu 24 kişinin öldüğü; 203 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

AA

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Yorumlar

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  • S.topuz

    7.8.2022 13:28:30

    Allah c.c "KAHHAR" ism-i Celali ve diğer Celâlî isimleri  hürmetine, bu ZALİMLERİ kahr-u perişan eylesin de, bu masum ve MAZLUMLAR artık kurtulsun bu ZULÜM ve İŞGALDEN İNŞAALLAH. İsrailin altmış SENEDİR tüm DÜNYANIN GÖZLERİ ÖNÜNDE, FİLİSTİN HALKINA YAPTIKLARI NEDİR acaba? Neden "TIK" YOKKK? Bilen varsa bir adım öne çıksın!? UKRAYNA için hemen devreye giren hakim ve Muktedir GÜÇLER, nedense bu zulmü görmezden geliyor. Ne KORKAKMIŞSINIZ bre.

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